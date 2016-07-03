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ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الصحراوى بالمنيا

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ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الصحراوى بالمنيا ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الصحراوى بالمنيا
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 14 آخرون فى انقلاب ميكروباص بالمنيا على الطريق الصحراوى الشرقى.

وحصل "اليوم السابع" على أسماء المصابين وهم كل من "أشرف.م.م"، 27 سنة، و"أمير.أ" 12 سنة، و"باسم.خ"، 26 سنة و"جومال.ع.ع"، 27 سنة، و"على.ك.ك"، 19 سنة، و"عمر.ف.ف"، 27 سنة، و"فرحان.ك.ك" 23 سنة، و"محمد.ف.ف" 19 سنة، و"محمد.ف.ف"، 35 سنة، و"محمود.ع.ع" 18 سنة، و"محمود.ف.ف"، 17 سنة و"محمود.م.م" 30 سنة، و"وائل.ج.ج" 28 سنة، و"ولاء.ع.ع" 18 سنة، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج بينما تم نقل المتوفين إلى المشرحة وإخطار النيابة لبدأ التحقيق تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.


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