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الداخلية الكويتية: القبض على قاتلي وافد مصري بالتنسيق مع السلطات المصرية

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الداخلية الكويتية: القبض على قاتلي وافد مصري بالتنسيق مع السلطات المصرية الداخلية الكويتية: القبض على قاتلي وافد مصري بالتنسيق مع السلطات المصرية

عناصر من الأمن الكويتي – أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على قاتلي الوافد المصري في مدينة جابر الأحمد فور وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد أقل من 12 ساعة على تنفيذ جريمتهم بتنسيق أمني عبر الإنتربول الدولي.

وقالت الوزارة – في بيان لإدارة الإعلام الأمني اليوم الأحد  ”إنه بعد أقل من 12 ساعة على مقتل الوافد المصري في مدينة جابر الأحمد عبر تلقيه ضربات على رأسه وطعنات نافذة بآلات حادة في مناطق متفرقة من جسده، تمكنت إدارة الشرطةالجنائية العربية والدولية (الإنتربول) التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية وبالتنسيق مع نظيرتها في جمهورية العربية من ضبط قاتليه”.

وأضافت “أنه حال وصول المتهمين إلى مطار القاهرة الدولي، ووفق التنسيق الذي تم بين الجهات المعنية، تم ضبط المتهم ياسر عرفات محمد محمد (32 عاما)، والمتهم محمد عرفات محمد محمد (25 عاما)، مشيرة إلي أن بلاغا ورد يفيد باختفاء وافد مصري يدعى ضياء جمال من (27 عاما)، حيث باشرت الأجهزة الأمنية المختصة تحرياتها لتعثر على جثته ملقاة في ساحة فضاء بمدينة جابر الأحمد وقد تعرض للضرب بآلات حادة على رأسه ووجود طعنات في أجزاء متفرقة من جسده”.

وأوضحت أن التحريات دلت على وجود ثأر للقتيل مع بعض أبناء منطقته، اللذين يقيمان في ذات سكنه، وأنهما استدرجاه لتنفيذ جريمتهما أخذا بثأرهما منه ثم غادرا البلاد فجر اليوم الأحد.. وبينت أنه تم القبض على المتهمين فور وصولهما إلى مطار القاهرة الدولي، وتم التحفظ عليهما تمهيدا لإحالتهما إلى الجهات المختصة.

أ ش أ

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