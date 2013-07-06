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بالصور..أهالى الإسماعيلية يشيعون جثمان إسلام جمال شهيد الاشتباكات

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بالصور..أهالى الإسماعيلية يشيعون جثمان إسلام جمال شهيد الاشتباكات بالصور..أهالى الإسماعيلية يشيعون جثمان إسلام جمال شهيد الاشتباكات

شيع مساء اليوم السبت عدد من القوى السياسية والثورية الأهالى جثمان الشهيد إسلام جمال محمد صادق طالب جامعى، والذى لقى مصرعه أثناء الاشتباكات أمس بميدان إبراهيم سلامة، حيث أصيب برصاصة فى صدره أودت بحياته وتم نقله إلى المستشفى الجامعى حيث لفظ أنفاسه بالمستشفى.

وكان من المفترض أن يتم تشييع جثمان إسلام عصر اليوم إلا أن تقرير الطب الشرعى تأخر، فتمت الصلاة عليه بمسجد المطافئ قبل صلاة المغرب وحمله الأهل والأصدقاء والثوار داخل سيارة إسعاف لدفنه بمقابر المستقبل .

كما شيع الإخوان جثمانين لمتولى على صالح 18 سنة وربيع الشوادفى مدرس، حيث تم الصلاة عليهما بمسجد الصالحين ودفنهما بمقابر الإسماعيلية وسط حشد من البدو والأعراب بالأسلحة وعدد من الموتسكلات التى سبقت الجنازة بطريق بورسعيد.

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