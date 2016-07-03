نتنياهو: سنكثف الاستيطان فى الضفة الغربية

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بأن حكومته ستبذل جهودا خاصة لتكثيف الاستيطان فى الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله - فى افتتاح الجلسة الأسبوعية لحكومته اليوم الأحد - إنه أصدر توجيهات للوزراء بالعمل معا لإيجاد السبل الكفيلة بمساعدة المستوطنات فى الضفة.

وأضاف أن جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستشهد طرح خطة خاصة بشأن تعزيز الاستيطان فى مستوطنة "كريات أربع" (شرق مدينة الخليل).

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ستلجأ إلى استخدام وسائل متنوعة لم يتم استخدامها من قبل، لمواجهة تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية، من بينها "فرض طوق أمنى على كل محافظة الخليل التى يعيش فيها نحو سبعمئة ألف شخص، وسحب تصاريح العمل من سكان بلدة بنى نعيم التى خرج منها ستة من منفذى العمليات".

وأضاف أن هذه الوسائل تشمل أيضا "إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة بقوام كتيبتين، وإخضاع كل أبناء عائلات منفذى الهجمات لتحقيقات، أو حتى اعتقالهم وفقا لمدى ضلوعهم فى الهجمات".

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