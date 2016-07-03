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أخبار سوريا..المرصد: جبهة النصرة تأسر قائد "جيش التحرير" بريف إدلب الجنوبى

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أخبار سوريا..المرصد: جبهة النصرة تأسر قائد "جيش التحرير" بريف إدلب الجنوبى أخبار سوريا..المرصد: جبهة النصرة تأسر قائد "جيش التحرير" بريف إدلب الجنوبى
نقل المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الأحد، عن مصادر وصفها "بالموثوقة" قولها إن قوة تابعة لجبهة النصرة (تنظيم القاعدة فى بلاد الشام) داهمت منزل يتواجد به محمد الغابى قائد "جيش التحرير" فى بلدة كفر نبل بريف إدلب الجنوبي، حيث تم أسره بجانب عدد من أشقائه وأقربائه.

وأوضح المرصد أن اشتباكا وقع بين الطرفين، تمكنت بعده جبهة النصرة من أسر الغابى وعددا من أشقائه وأقربائه، ورجحت المصادر إصابة الغابى واثنين من إشقائه خلال الاشتباكات.

فى السياق نفسه، ذكر المرصد أن قوة تابعة للنصرة داهمت مقرا للمكتب الإعلامى التابع لجيش التحرير فى بلدة حزارين بريف إدلب.

وأكدت المصادر أن جبهة النصرة لم تستطع اعتقال أعضاء المكتب الإعلامي، ولم تتمكن من الاستياء على الأجهزة التقنية للمكتب الإعلامي.

على صعيد متصل، اختطف تنظيم داعش الارهابى عشرات المواطنين من قرى ريف الباب بريف حلب الشمالى الشرقي، واقتادهم إلى جهات مجهولة.. وقتل رجل وثلاثة أطفال من عائلة واحدة، جراء انفجار لغم فى منطقة احرص بريف حلب الشمالي، أثناء محاولتهم الفرار من الاعتقالات التى ينفذها التنظيم.

كما نفذت الطائرات الحربية مزيدا من الغارات على مناطق فى جبلى التركمان والأكراد فى ريف اللاذقية الشمالي، حيث يشهد جبل التركمان استمرارا لمعارك الكر والفر بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل المقاتلة والإسلامية وجبهة النصرة من جانب آخر.

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