قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين فى الخليل على خلفية مقتل فتاة يوم الجمعة

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلية، اليوم الأحد، ستة فلسطينيين من مدينة الخليل على خلفية مقتل فتاة اسرائيلية تبلغ من العمر 13 عاما أمس الأول الجمعة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى ، أنه تم القبض على 6 فلسطينيين فى منطقة الخليل، بما فى ذلك شقيقة المشتبه بقتله للفتاة.. وأنه يجرى التحقيق معهم من قبل الشاباك.. مشيرة الى أن الآلاف من بينهم الرئيس الإسرائيلى رئوفين رفيلين ، ووزير العدل الإسرائيلى ايليت شاكيد، ورئيس الموساد يوسى كوهين (الذى هو ابن عم والد الفتاة) وعضوى الكنيست شولى المعلم ويهودا جليك شاركوا فى جنازة الفتاة .