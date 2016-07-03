ضمانات بريطانية تلغى التحقيق مع تسيبى ليفنى فى جرائم الحرب على غزة

حصلت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبى ليفنى، على ضمانات دبلوماسية بعدم الملاحقة جنائيا لتستطيع المشاركة فى مؤتمر بالعاصمة البريطانية لندن.إعلان - Ads إعلان - Ads
وذكرت قناة (سكاى نيوز) اليوم الأحد أن الشرطة البريطانية استدعت ليفنى المتواجدة فى لندن لحضور مؤتمر تعقده صحيفة (هآرتز) ، لكن تم إلغاء الأمر بعد إجراء اتصالات بين إسرائيل وبريطانيا.
ووفق نص الاستدعاء ، فإن الشرطة ترغب فى التحقيق مع ليفنى فى ضلوعها فى جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على غزة سنة 2008 والتى أطلقت اسرائيل عليها عملية "الرصاص المصبوب".