مدير المخابرات السورى يلتقى نظيره الإيطالى وعددا من المسئولين الأمنيين بروما

كشفت صحيفة "الوطن" السورية المقربة من نظام الأسد أن مدير المخابرات العامة فى سوريا، اللواء ديب زيتون، قام بزيارة سرية إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث التقى بنظيره الإيطالى وعدد من المسئولين الأمنيين.

ونقلت الصحيفة فى عددها الصادر، اليوم الأحد، عن مصدر دبلوماسى غربى فى بيروت، رفض الكشف عن هويته، قوله إن وفدا أمنيا سوريا رفيع المستوى برئاسة ديب زيتون قام بزيارة استغرقت يومين إلى روما، الأسبوع الماضى، حيث أجرى لقاءً بكبار المسئولين الأمنيين الإيطاليين.

وقال المصدر إن "طائرة خاصة حكومية إيطالية أقلت الوفد السورى، من وإلى مطار بيروت".

وكان الرئيس السورى بشار الأسد تحدث، فى مقابلة أخيرة له مع قناة "إس بى إس" الأسترالية، عن المساعى الأوروبية والغربية عموما لفتح قنوات اتصال وتعاون أمنى سرى مع دمشق.

وقال الأسد: "هذه هى المعايير المزدوجة للغرب بشكل عام، إنهم يهاجموننا سياسيا ومن ثم يرسلون لنا مسئوليهم للتعامل معنا من تحت الطاولة خصوصا مسئوليهم الأمنيين بما فى ذلك حكومتكم، فجميعهم يفعل هذا وهم لا يريدون إزعاج الولايات المتحدة، ومعظم المسئولين الغربيين يكررون فقط ما تريد الولايات المتحدة منهم قوله".

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