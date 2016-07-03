"أردوغان" يدين تفجيرات حى الكرادة بالعاصمة العراقية بغداد

أدان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، التفجيرات الإرهابية التى نفذها تنظيم داعش الإرهابى فى حي الكرادة بالعاصمة العراقية بغداد.

وكتب "أردوغان" على صفحته بـ"تويتر": أدين بشدة الهجمات الإرهابية البغيضة التي حدثت في بغداد، وأترحم لإخواني العراقيين الذين فقدوا أرواحهم جراء ذلك".

وأضاف الرئيس التركى: هجمات بغداد تظهر للعيان مرة أخرى مدى ضرورة العمل المشترك ضد آفة الإرهاب على أرض الواقع، مؤكدًا موقوف تركيا بجانب الدولة العراقية فى محاربة الإرهاب".

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