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ديلى ميل : أم تلف طفلها يوميا كالمومياء لحمايته من مرض جلدى

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ديلى ميل : أم تلف طفلها يوميا كالمومياء لحمايته من مرض جلدى ديلى ميل : أم تلف طفلها يوميا كالمومياء لحمايته من مرض جلدى
عند رؤيتك له تشعر وكأنه وقع من منطقة مرتفعة أدت إلى التهاب جلده وتجمع كدمات دموية فى مناطق متفرقه فى مناطق متفرقة من جسمه، إنه الطفل "جوى بوتريل".

وقد نقل الموقع البريطانى "ديلى ميل" قصة "جوى" الذى يبلغ من العمر عام و8 أشهر، والتى بدأت بعد ولادته بفترة حيث استيقظ فى ليلة غارقا فى دمه وهو ما تسبب فى صدمه عصبية لوالدته فعند رؤيته جاء فى تفكيرها أن أحدا دخل غرفته وضربه بشدة".

واستكملت والدة الطفل "جوى" قصة طفلها قائلة: "منذ ولادته يعانى من التهاب شديد فى الجلد، وهو يجعله يحدث احتكاك شديد بجلده وجعلنا نضطر للف جسده كمومياء بالضمادات مع ارتداء قفزات فى يده وقدمه للتأكد من عدم خدش أو جرح نفسه بسبب الاحتكاك الشديد".

وأضافت: "أصعب المواقف هو نظرات المارة فى الشارع لطفلى حيث ظن الجميع أنى أقوم بمعاقبته بالضرب، وبعد تطبيق أنظمة العلاج المختلفة والتى عالجته بعض الشىء، تركت مكانها علامات على الجلد فى منطقة الوجه والذراعين والبطن".

وأضافت والدة "جوى" :"هذه الأكزيما تنشط أحيانا فى بعض أيام الأسبوع وهو ما يجعله يتألم كثيرا ويجعلنى اعود مرة ثانية إلى ارتدائه للقفازات حتى لا يجرح جلده بسبب الاحتكاك الشديد، وكل ما نحتاجه هو بحث العلماء حول طرق أفضل لعلاج أكزيما الجلد بكل أنواعها".


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