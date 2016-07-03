رئيس الوزراء العراقي يطلب تعزيز إجراءات الأمن بالعاصمة عقب “تفجير الكرادة”

طلب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، من وزير الداخلية محمد سالم الغبان الإسراع في نصب أجهزة كشف السيارات المفخخة “رابسكان” على جميع مداخل العاصمة العراقية (بغداد) لتعزيز الوضع الأمني.

ودعا العبادي وفق قرارات اتخذها، اليوم الأحد، لتعزيز الوضع الأمني، بعد انفجار الكرادة وسط بغداد الذي أسفر عن مقتل 168 و185 جريحا وفقا لمصدر بمجلس محافظة بغداد، كما كلف قيادة العمليات المشتركة بتكثيف الاستطلاع الجوي والجهد الاستخباري فوق العاصمة والمناطق المحيطة لكشف تحركات الإرهابيين.

ووجه أيضا قيادة عمليات بغداد بالإسراع في استكمال وإنجاز “حزام بغداد” الأمني بالاستفادة من إمكانات وزارة الدفاع والوزارات الأخرى وأمانة ومحافظة بغداد لتنفيذ المشروع.

كما طالب جميع الأجهزة الأمنية بسحب أجهزة كشف المتفجرات المحمولة يدويا من طراز (آي دي آي) من السيطرات الأمنية، لتعيد وزارة الداخلية فتح التحقيق في صفقات الفساد لهذه الأجهزة وملاحقة جميع الجهات التي ساهمت فيها.

وشدد رئيس الوزراء على منع استخدام جهاز الهاتف النقال من قبل الأجهزة الأمنية في النقاط والحواجز الأمنية، وطالب كذلك من قيادة عمليات بغداد وقيادات العمليات الأخرى والقوات الأمنية بإعادة تنظيم السيطرات والحواجز الأمنية بما يخفف على المواطنين، والاستعانة بقوات ردع مسنودة بجهد استخباري.

وأشار إلى أنه يتم توزيع مسؤولية القواطع الأمنية بالتنسيق بين قيادات العمليات ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والمخابرات واللجان الأمنية في المحافظات لإيجاد حالة من التكامل بينها بعيدا عن التنازعات.

أ ش أ