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محمد بن راشد يأمر بترقية 2700 عسكري في شرطة دبي

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محمد بن راشد يأمر بترقية 2700 عسكري في شرطة دبي محمد بن راشد يأمر بترقية 2700 عسكري في شرطة دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بترقية 2700 من ضباط وصف ضباط وأفراد شرطة دبي.

وتقدم الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راعي المسيرة الأمنية، على المكرمة الغالية لجميع العاملين، على ما يوليه سموه من اهتمام ومتابعة مباشرة للعاملين في هذه المؤسسة الأمنية، وحرصه على تحفيز المتميزين من أبناء شرطة دبي، ولما يقدمه من مكارم في سبيل المحافظة على مكتسبات دولة الإمارات في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والطبية والثقافية والأمنية والإنسانية، كما رفع نيابة عن ضباط وصف الضباط والأفراد في القيادة العامة لشرطة دبي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سموه.

وأوضح المزينة أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يقضي بترقية 28 ضابطاً من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، و23 ضابطاً من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، و55 ضابطاً من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، و83 ضابطاً من رتبة نقيب إلى رتبة رائد، و115 ضابطاً من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب، و216 ضباط من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول.


> كما شمل القرار ترقية 72 وكيلاً أولاً إلى رتبة ملازم، و95 من رتبة وكيل إلى رتبة وكيل أول، و158 من رتبة رقيب أول إلى رتبة وكيل، و229 من رتبة رقيب إلى رتبة رقيب أول، و428 من رتبة عريف أول إلى رتبة رقيب، و530 من رتبة عريف إلى رتبة عريف أول، و245 من رتبة شرطي أول إلى رتبة عريف، و423 من رتبة شرطي إلى رتبة شرطي أول.

وهنأ سعادته المترقين، داعياً الجميع إلى السير على خطاهم في تميزهم في العمل والتفاني والإخلاص في خدمة المجتمع.

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