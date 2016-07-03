محمد بن راشد يأمر بترقية خميس المزينة و محمد القمزي لرتبة فريق

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قراراً بترقية اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي و اللواء محمد أحمد ضاعن القمزي إلى رتبة فريق.

وتقدم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على قرار سموه وعلى الثقة الغالية التي يوليها للقيادات من ابناء الوطن.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان بالجهود التي قام بهما الفريق خميس مطر المزينة و الفريق محمد أحمد ضاعن القمزي وتفانيهما واخلاصهما باداء واجبهما في خدمة الوطن والصالح العام.

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