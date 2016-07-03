أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد يأمر بترقية خميس المزينة و محمد القمزي لرتبة فريق

Google+ Print
محمد بن راشد يأمر بترقية خميس المزينة و محمد القمزي لرتبة فريق محمد بن راشد يأمر بترقية خميس المزينة و محمد القمزي لرتبة فريق

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قراراً بترقية  اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي و اللواء محمد أحمد ضاعن القمزي  إلى رتبة فريق.

وتقدم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على قرار سموه وعلى الثقة الغالية التي يوليها للقيادات من ابناء الوطن.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان بالجهود التي قام بهما الفريق خميس مطر المزينة و الفريق محمد أحمد ضاعن القمزي  وتفانيهما واخلاصهما باداء واجبهما في خدمة الوطن والصالح العام.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية