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الشرطة الفرنسية تفجر سيارة مشبوهة بالقرب من ستاد “دي فرانس”

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الشرطة الفرنسية تفجر سيارة مشبوهة بالقرب من ستاد “دي فرانس” الشرطة الفرنسية تفجر سيارة مشبوهة بالقرب من ستاد “دي فرانس”

الشرطة الفرنسية

قامت قوات الأمن الفرنسية، اليوم الأحد، بتفجير سيارة مشبوهة كانت تقف قرب “دي فرانس” بباريس الذي يشهد مباراة لكرة القدم بين منتخبي فرنسا وإيسلندا مساء اليوم في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

وذكرت تقارير صحفية أن المشجعين القادمين لحضور المباراة سمعوا دوي انفجار بالقرب من الملعب بعد أن تدخلت قوات مكافحة المفرقعات للتعامل مع السيارة.

كما أفادت وسائل إعلام بأن الانفجار وقع خارج الملعب الذي سيستضيف المباراة التي تجرى في ختام مباريات الدور ربع النهائي ببطولة يورو 2016.

يذكر أن محيط ستاد فرنسا الدولي قد شهد في 13 نوفمبر الماضي اعتداءات إرهابية، حينما كان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يحضر مباراة ودية، وذلك ضمن سلسلة هجمات متزامنة وقعت في بباريس في ذلك اليوم.

أ ش أ

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