حبس مسجل 4 أيام لاتهامه بسرقة متعلقات بائعين بالإكراه فى مصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة، برئاسة المستشار محمد حسين، حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقه بائعين بالإكراه تحت تهديد السلاح، والاعتداء عليهما والاستيلاء على متعلقاتهما بمنطقة عزبة أبو قرن، خلف مسجد عمرو بن العاص.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بمنطقة عزبة أبو قرن، خلف جامع عمرو بن العاص، لتفقد الأوضاع الأمنية بالمنطقة، حيث استغاث به كلا من "محمد ح م" 18 سنة بائع، وتبين أنه مصاب بجرح قطعى بالذراعين، و"أحمد س م" 20 سنة، بائع سجاد، مصاب بجرح قطعى بالرقبة.

وأقر البائعان بقيام شخص مجهول، أدليا بأوصافه التقريبية، بتهديدهما بسلاح أبيض "كتر" والاستيلاء على مبلغ 200 جنيه من الأول، ومبلغ 300 جنيه وهاتف محمول من الثانى، وإحداث إصابتهما ولاذا بالفرار.

ومن خلال ما أدلى به المجنى عليهما من أوصاف للمتهم، مشطت القوة الأمنية المنطقة، وتمكنت من ضبط المشتبه فيه، وتبين أنه "محمد ع ف" 19 سنة، عاطل، مسجل خطر، والسابق اتهامه فى القضية رقم 10854 لسنة 2015، مصر القديمة "مخدرات"، وبحوزته المسروقات والأداة المستخدمة فى الحادث.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وسرقة متعلقات المجنى عليهما بالإكراه تحت تهديد السلاح، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم والمضبوطات، واتهماه بسرقتهما بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بماسبق .

سقوط مسجل خطر عقب سرقته متعلقات بائعين تحت تهديد السلاح بمصر القديمة

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