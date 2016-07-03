ضبط كيلو حشيش بحوزة مسنة وابنها فى مدينة نصر

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المحامى العام الأول المستشار محمد عبد الشافى، اليوم الأحد، حبس ربة منزل وابنها 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامهما بالاتجار فى الحشيش فى نطاق مدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمة اعتادت على معاونة ابنها العاطل، فى ترويج المخدرات ومؤخرا نجح رجال المباحث فى ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزن كيلو جرام وباستجوابهما اعترفا بأنهما كانا ينويان توزيعها على المتعاطين والمدمنين فى وقفة عيد الفطر بمنطقة عزبة العرب.

وجهت نيابة شرق القاهرة لكل من "س.س" ربة منزل، 57 سنة، وابنها "ص. س" 36 سنة، تهمة حيازة مواد المخدرة والاتجار فيها وقررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق.

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