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تحليل في الجول – مصطفى يونس: يجب الدفع بهؤلاء أمام الاتحاد.. والدفاع قد يزيد الأزمة

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تحليل في الجول – مصطفى يونس: يجب الدفع بهؤلاء أمام الاتحاد.. والدفاع قد يزيد الأزمة تحليل في الجول – مصطفى يونس: يجب الدفع بهؤلاء أمام الاتحاد.. والدفاع قد يزيد الأزمة

قال مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق إن هناك عددا من اللاعبين يجب على مارتن يول المدير الفني للأهلي الدفع بهم في لقاء الاتحاد السكندري.

الأهلي خسر 3 مباريات من أخر 4 خاضهم، وإن كان قد حسم الدوري، فإن يونس يرى أن مباراة الاتحاد هامة جدا للأحمر.

ويقول يونس لـFilGoal.com: "مباراة الاتحاد عنق زجاجة. الفوز بها مطلوب لاستعادة ثقة الجماهير قبل مواجهة الزمالك".

وأضاف "المباراة فرصة للجهاز الفني للحكم على مستوى البدلاء قبل تحديد قائمة الراحلين عن الفريق".

وأردف "يجب الدفع بباسم علي وأحمد حمدي وأحمد الشيخ وكذلك منح الفرصة لمحمد نجيب في خط الدفاع".

واستدرك " استبعاد صالح جمعة غير مفهوم على الإطلاق. كان يجب أن يحصل على الفرصة في هذه المباريات".

وشدد " لابد أن يظهر عمرو السولية في التشكيلة سواء الأساسية أو أن يشارك كبديل وفقا للمباراة".

وعن خط الهجوم قال "عمرو جمال لابد أن يقود خط هجوم الفريق في هذه المباراة ويكون لعماد متعب دور بها ".

وعن أزمة حراسة المرمى قال يونس " خط الدفاع يجب أن يكون أكثر حذر من أي مباراة حتى يحافظ على نظافة شباك أحمد عادل".

وأتم "أي أهداف سوف تدخل مرماه سوف تزيد من الأزمة في ظل عدم التعاقد مع حراس مرمى حتى الآن بشكل رسمي".

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