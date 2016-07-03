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خبر في الجول - مارتن يول لا يمانع في إعارة 3 لاعبين.. وينتظر الصفقات

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خبر في الجول - مارتن يول لا يمانع في إعارة 3 لاعبين.. وينتظر الصفقات خبر في الجول - مارتن يول لا يمانع في إعارة 3 لاعبين.. وينتظر الصفقات

خلال اجتماع مارتن يول المدير الفني للأهلي مع المسؤولين عن جهاز الكرة لم يمانع الهولندي خروج العديد من اللاعبين على سبيل الإعارة.

فقط شدد يول على أن الصفقات الجديدة هي من ستحسم فكرة الراحلين عن الفريق في الصيف على سبيل الإعارة أو البيع.

وعلم FilGoal.com أن مارتن يول لم يمانع خروج اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية للعب في أندية أخرى وتحديدا عمرو جمال أو صالح جمعة أو أحمد الشيخ.

لكن المدرب اتفق مع الإدارة على عدم رحيل هؤلاء النجوم إلا سبيل الإعارة، وفقط إن جاء عرض مناسب لهم.

وكان مصدر مقرب من اللاعب قد صرح لـFilGoal.com بأن صالح جمعة يدرس الخروج معارا في الصيف المقبل وذلك في ظل جلوسه على مقاعد البدلاء لفترة طويلة هذا الموسم.

الصفقات أولا

ورفض يول بيع أي من لاعبي الفريق قبل أن يتم الاستقرار على القادمين للنادي كصفقات رسمية.

وعلم FilGoal.com أن يول لم يطلب سوى دعم 4 مراكز فقط في الأهلي، هي حراسة المرمى وخط الوسط والجناح وصانع الألعاب.

المشكلة الأبرز هنا هي أن يول يريد أن يكون الأجانب هم الخيار الأول للأهلي من أجل تدعيم مركزي صانع الألعاب والجناح.

ويمكن التعرف على كل طلبات يول لتدعيم الأهلي بالضغط على هذا الرابط..

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فيديو اليوم السابع