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الشيخ يكشف لـ في الجول عن.. الحديث الذي دار بينه ومارتن يول

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الشيخ يكشف لـ في الجول عن.. الحديث الذي دار بينه ومارتن يول الشيخ يكشف لـ في الجول عن.. الحديث الذي دار بينه ومارتن يول

لماذا لا يحصل أحمد الشيخ لاعب الأهلي على فرصة؟ هذا سؤال وجهناه إلى عدد من المسؤولين في القلعة الحمراء ضمن سلسلة من التحقيقات يستعرضها FilGoal.com مع نجوم الكرة المصرية. والآن يجيب اللاعب نفسه.

اقرأ تصريحات مسؤولي الأهلي عن سؤال FilGoal.com.. لماذا لا يلعب أحمد الشيخ بالضغط على هذا الرابط..

وكشف اللاعب عن حديث دار بينه ومارتن يول قبل مباراة المصري البورسعيدي، أكد فيه المدرب الهولندي على إعجابه بقدرات نجم للمقاصة الأسبق.

وقال الشيخ لـFilGoal.com: "مارتن يول أكد لي بوضوح أنه لا يتحفظ على أي شيء في مستواي".

ويأتي رد الشيخ على التقارير التي اتهمت اللاعب بالتخاذل في التدريبات واللعب دون قوة.

وتابع النجم الذي سجل 8 أهداف للمقاصة في الموسم الماضي "أكد لي مارتن يول أنه معجب بقدراتي ويعلم أني أستطيع خدمة الأهلي حين تتاح الفرصة".

وشدد "فقط قال لي مارتن يول: انتظر الفرصة".

وقد يحصل الشيخ على فرصة في أخر جولتين من الدوري بعدما حسم الأهلي اللقب رسميا. لكنه يعلم أن النتائج الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا والتي شهدت هزيمتين للفريق الأحمر قد تغير أفكاره.

وعقب الشيخ "مستوعب الوضع بشكل جيد. أعلم أن تذبذب النتائج يلزم الجهاز الفني باختيارات معينة، وأنتظر الفرصة ومستعد تماما لاستغلالها".

وأتم "أثق تماما في قدرتي على قنص الفرصة".

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