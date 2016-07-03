مقتل طالب أزهرى وإصابة اثنين فى مشاجرة بالغردقة

قررت نيابة الغردقة، حبس 4 أشخاص من أسرة واحدة 4 أيام، علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في واقعة مقتل طالب أزهري وإصابة والده وشقيقه، في مشاجرة بين أسرتين علي خلافات مالية بالغردقة، وصرحت النيابة بتسليم الجثة ودفنها​ .

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> تلقى اللواء عادل التونسي، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من الرائد أسامه مهران معاون أول، مباحث قسم أول الغردقة، بنشوب مشاجرة بمنطقة الكهف، بين صاحب عقار وأولاده مع مستأجر وحدة سكنية وأسرته، علي خلافات مالية، أسفرت عن مقتل طالب بالثانوى الأزهرى، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، بعد التعدى عليه بالإضافة إلي إصابة والده وشقيقه وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام.

وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى، فيما تم القاء القبض علي المتهمين في الواقعة​، ​وعلي الفور أمر اللواء علي عامر مدير مباحث البحر الأحمر، بتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي لضبط المتهمين، وتمكن المقدم عماد حمدى مفتش مباحث قسم أول الغردقة، والرائد أحمد فخر الدين معاون مباحث قسم أول الغردقة، من إلقاء القبض على 4 متهمين في الواقعة من أسرة واحدة، وإحالتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات، وتقرر حبسهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات.