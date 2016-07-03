رسميا - سيرخيو دياز ' أجويرو الجديد ' ينضم لريال مدريد

انضم رسميا سيرخيو دياز لاعب سيرو بورتينيو إلى ريال مدريد بعقد يمتد لخمسة أعوام، وسيشارك مع خط هجوم فريق كاستيا.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد ربطت ريال مدريد بضم المهاجم الباراجوياني بمبلغ 5 ملايين يورو وبعقد يمتد لخمسة أعوام من نادي سيرو بورتينيو الذي يلعب في الدوري الباراجوياني الممتاز.

وكتب دياز عبر حسابه على موقع "إنستاجرام":"لقد كان ذلك بمثابة حلم وتحقق بالنسبة لي، تدربت بكد وخضت مباريات صعبة واليوم أرى أنني أحصد ما زرعته، شكرا لله".

وأضاف "شكرا لزملائي والجماهير، وأيضا شكرا لفريقي الجديد ريال مدريد، الذي وثق بي ومنحني فرصة رائعة لكي أظهر مهاراتي في أوروبا، سوف أمنح كل ما لدي للنادي الذي دائما أردت تمثيله".

وشارك دياز صاحب الـ18 عاما في 5 مباريات مع سيرو سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع هدفا أخر.