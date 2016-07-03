أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا - سيرخيو دياز ' أجويرو الجديد ' ينضم لريال مدريد

Google+ Print
رسميا - سيرخيو دياز ' أجويرو الجديد ' ينضم لريال مدريد رسميا - سيرخيو دياز ' أجويرو الجديد ' ينضم لريال مدريد

انضم رسميا سيرخيو دياز لاعب سيرو بورتينيو إلى ريال مدريد بعقد يمتد لخمسة أعوام، وسيشارك مع خط هجوم فريق كاستيا.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد ربطت ريال مدريد بضم المهاجم الباراجوياني بمبلغ 5 ملايين يورو وبعقد يمتد لخمسة أعوام من نادي سيرو بورتينيو الذي يلعب في الدوري الباراجوياني الممتاز.

وكتب دياز عبر حسابه على موقع "إنستاجرام":"لقد كان ذلك بمثابة حلم وتحقق بالنسبة لي، تدربت بكد وخضت مباريات صعبة واليوم أرى أنني أحصد ما زرعته، شكرا لله".

وأضاف "شكرا لزملائي والجماهير، وأيضا شكرا لفريقي الجديد ريال مدريد، الذي وثق بي ومنحني فرصة رائعة لكي أظهر مهاراتي في أوروبا، سوف أمنح كل ما لدي للنادي الذي دائما أردت تمثيله".

وشارك دياز صاحب الـ18 عاما في 5 مباريات مع سيرو سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع هدفا أخر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع