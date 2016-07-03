بالفيديو..افتتاح وزير الدفاع خطوط التأمين والإنتاج بإحدى ورش القوات المسلحة

نشر العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو لافتتاح الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددًا من الخطوط الإنتاجية ونظم التأمين الفنى والإصلاح داخل إحدى الورش الرئيسية التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة.

واستمع القائد العام إلى شرح تضمن مكونات الوحدات الإنتاجية الجديدة، والمرور على الأقسام المختلفة بالورش التى تم إنشاؤها وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية فى مجالات الصيانة والإصلاح والمعايرة، والتى تساهم فى تلبية جزء من متطلبات القوات المسلحة من المنظومات الفنية وقطع الغيار للحفاظ على الكفاءة القتالية والفنية العالية الأسلحة ومعدات القوات المسلحة وتطوير أدائها فى مختلف التخصصات.

وتفقد معرضًا لإنجازات إدارة الأسلحة والذخيرة تضمن نماذج للأسلحة والمعدات والمنظومات الرادارية والكهروبصرية وقطع الغيار ونظم المقلدات ومساعدات التدريب التى قامت الإدارة بإنتاجها وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة المهام التى تكلف بها القوات المسلحة، كما قام بافتتاح أحد المنشآت الجديدة بدار الأسلحة والذخيرة.

وألقى اللواء أركان حرب رشدى عبد الحميد عبد العزيز مدير إدارة الأسلحة والذخيرة، كلمة أكد فيها أن مقاتلى الأسلحة والذخيرة يبذلون أقصى الجهد لرفع القدرات الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، وصولاً لأعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالى، مشيرًا إلى الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة وتوفير كافة الإمكانات لمواكبة التطور المستمر فى نظم التسليح العالمية، وبناء قاعدة إنتاجية تلبى جزء من احتياجاتها ذاتيًا وتقليل الاعتماد على تدبيرها من الخارج.

وأكد القائد العام خلال لقائه عددًا من مقاتلى قوات حرس الحدود وإدارات الأسلحة والذخيرة والمركبات والشرطة العسكرية، أن القوات المسلحة حريصة على المضى قدمًا فى تطوير إمكاناتها وقدراتها القتالية والفنية وفقًا لأحدث النظم العالمية بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفين بها فى حماية الوطن ودعم ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات.

وأشاد بالمستوى المتميز لأبطال ومقاتلى القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة المصرية والتصدى للعناصر الإجرامية والخارجين عن القانون واقتلاع جذور الإرهاب والتطرف، مؤكدين شجاعة وبسالة رجال القوات المسلحة وشموخها بكل التضحية والوفداء، معربًا عن اعتزازه وتقديره للجهد الذى تبذله الكوادر الهندسية والفنية للوصول إلى المستوى الذى يحقق أهدافنا فى الاعتماد على الذات وتحقيق منظومة متكاملة للتأمين الفنى بالقوات المسلحة، وفقًا لأحدث نظم الجودة العالمية.

وتناول القائد العام الإفطار مع رجال القوات المسلحة وكرم عددًا من المتميزين تقديرًا لتفانيهم فى أداء المهام والواجبات المكلفين بها خلال الفترة الماضية. حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

- وزير الدفاع يفتتح خطوط التأمين الفنى والإنتاج بإحدى ورش القوات المسلحة