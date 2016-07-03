انهيار عقار مكون من 4 طوابق وتصدع آخر بمدينة كفر الدوار بالبحيرة

انهار منذ قليل عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة الحدائق بكفر الدوار، وأدى إلى تصدع بلكونة أحد العقارات المجاورة أثناء هدمة، تنفيذا لقرار إزالة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد جمال يس مدير الحماية المدنية بالبحيرة يفيد بانهيار عقار مكون من 4 طوابق بكفر الدوار .

انتقل على الفور فريق من الحماية المدنية ولم يسفر الحادث عن وقوع ثمة إصابات وتم فرض كردون أمنى فى محيط العقار .

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