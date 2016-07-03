انهيار عقار مكون من 4 طوابق وتصدع آخر بمدينة كفر الدوار بالبحيرة

انهار منذ قليل عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة الحدائق بكفر الدوار، وأدى إلى تصدع بلكونة أحد العقارات المجاورة أثناء هدمة، تنفيذا لقرار إزالة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- إصابة 3 أشخاص فى انهيار عقار بالبحيرة
كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد جمال يس مدير الحماية المدنية بالبحيرة يفيد بانهيار عقار مكون من 4 طوابق بكفر الدوار .
انتقل على الفور فريق من الحماية المدنية ولم يسفر الحادث عن وقوع ثمة إصابات وتم فرض كردون أمنى فى محيط العقار .
>- إصابة 3 أشخاص فى انهيار عقار بالبحيرة