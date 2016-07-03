محافظ دمياط يشكل لجنة لاختيار مديرى عدد 27 مدرسة تجارى وصناعى وزراعى

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تشكيل لجنة متخصصة لاختيار مديرى عدد 27 مدرسة تجارى وصناعى وزراعى على مستوى المحافظة برئاسة الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعضوية كل من وكيل مديرية التربية والتعليم ومدير عام التعليم الفنى وعميد كلية التربية ومتخصص أصول تربية وعضو من التنظيم والإدارة ومدير الإدارة القانونية ورئيس مجلس الأمناء.

وأشار المحافظ فى تصريحات صحفية إلى أن هذه الخطوة، تأتى ضمن إطار تفعيل القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته لاختيار القيادات وفقا لمعيار الكفاءة ومن خلال لجنة معتمدة، وقامت اللجنة بعقد مقابلات للمتسابقين.

فى سياق متصل، أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، أنه وردت إليه بعض الشكاوى من صناع الأثاث المتعاقدين على فرش الوحدات السكنية بمشروع حى الأسمرات بشأن تأخير صرف مستحقاتهم المالية موضحاً أنه قام بالاتصال على الفور باللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والاتصال باللواء كامل هلالى، مدير إدارة المهمات، حيث أكدوا أن ذلك غير صحيح على الإطلاق وأن كل صانع يقوم بتسليم الأثاث المطلوب يحصل فوراً على مستحقاته المالية دون أى تأخير.

ويؤكد المحافظ أن اللواء كامل هلالى على استعداد تام لاستقبال الصناع فى حالة وجود أى مشكلة للعمل على تذليلها، كما يهيب المحافظ بجميع الصناع المشتركين فى المشروع الالتزام بالجدية وعدم إثارة أى بلبلة أو مشاكل أو شائعات، موضحاً أن هناك تنسيقاً تاماً بين المحافظة والقوات المسلحة فى هذا المشروع التنموى، والذى يعكس اهتمام السيد رئيس الجمهورية بصناع الأثاث بدمياط لمنح فرص تسويقية للمنتج الدمياطى فى المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة فى الفترة الأخيرة.

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