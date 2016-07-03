مؤسسة الإبداع الإعلامى وتنمية المجتمع تدشن قافلة الخير بالإسماعيلية

نظمت مؤسسة الإبداع الإعلامى وتنمية المجتمع قافلة الخير، وذلك للمساهمة فى التنمية المجتمعية وإسعاد بعض الأسر الفقيرة بقرى محافظة الإسماعيلية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الصحفى نائل نبيل، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بأن الإعلامية منال مدبولى الأمين العام للمؤسسة نظمت قافلة الخير للأسر الفقيرة بالتنسيق والتعاون مع اللواء طارق السيد المدير التنفيذى لمشروع محافظة الإسماعيلية الجديدة ومع بعض الشركات العاملة بمشروع الإسماعيلية الجديدة واستهدفت القافلة بعض الأسر الفقيرة فى ثلاثة قرى بمحافظة الإسماعيلية وهى قرية حمود 1، وحمود 2، وعزبة السرايا.

وتم استهداف 90 أسرة، قدمت لهم شنط واحتياجات العيد، وتقديم أظرف مالية للمعايدة عليهم، بحضور اللواء طارق السيد المدير التنفيذى لمشروع الإسماعيلية الجديدة، لمشاركة المؤسسة وأعضائها فرحة إسعاد أهالينا بقرى وعزب محافظة الإسماعيلية.

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