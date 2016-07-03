سكرتير مساعد الإسماعيلية يعاين مشكلات الصرف الصحى فى منشية الشهداء

قام الأمير أبوزيد السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، بزيارة ميدانية لمساكن الإحلال بمنطقة منشية الشهداء خلف المقابر بنطاق حى ثان، وذلك لمعاينة أسباب مشكلات الصرف الصحى بعمارات الإحلال بتلك المنطقة والبالغ عددها 10عمارات سكنية تضم 200 وحدة سكنية، والتى تعانى من تهالك شبكة ومواسير الصرف الصحى وشبكة مياه الشرب الخاصة بتلك العمارات، نتيجة للإهمال الشديد وافتقارها لأى شكل من أشكال الصيانة منذ عشرات السنين.

رافق السكرتير العام فى جولته المهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد عبد السلام رئيس القطاع، والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثان الإسماعيلية، والمهندسة دعاء محمد عبد المنعم مدير عام الإسكان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الزيارة تمت معاينة العمارات والوضع كاملا على الطبيعة، وتم الاتفاق على إعداد المقايسة اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة الكاملة لشبكة الصرف الصحى الخاصة بتلك العمارات، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة فى أسرع وقت ممكن، بمعرفة وإشراف مديرية الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، من أجل إنقاذ هذه العمارات وقاطنيها من المواطنين والحفاظ على البيئة.

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