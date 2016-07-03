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“ابو عبد الله” : الحكومة السورية الجديدة أولوياتها اقتصادية وخدمية وليست سياسية

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“ابو عبد الله” : الحكومة السورية الجديدة أولوياتها اقتصادية وخدمية وليست سياسية “ابو عبد الله” : الحكومة السورية الجديدة أولوياتها اقتصادية وخدمية وليست سياسية

الدكتور بسام أبو عبد الله

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة دمشق، الدكتور بسام أبو عبد الله، اليوم الأحد، إن  تشكيل السورية الجديدة جاء من أجل الاهتمام بالقطاعين الإقتصادي والخدمي، الذي احتاج إلى التطوير بعدما شهدا فشلًا ذريعًا فى السابق، وهو ما غلب على التشكيلة الحالية من وزراء تكنوقراط.

وأضاف “أبو عبد الله”، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن بقاء وزراء الحقائب السيادية في مناصبهم طبيعي، لأن الأوضاع السياسية والعسكرية لا تزال تسير فى اتجاه ثابت.

وأوضح أن الحكومة الجديدة ستقدم بيان لمجلس الشعب، ولكن لا توجد لتلك الحكومة أولوية سياسية بل أولوية اقتصادية وخدمية، وهو ما ينعكس على الأسماء التي تم اختيارها.

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