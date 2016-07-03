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نشرةONA الرمضانية ا شوبير في ضيافة يوسف الحسيني…إلهام شاهين وليلى علوي والسقا ضيوف التلفزيون المصري في العيد ‎

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إلهام شاهين_ليلى علوى_لطيفة

إلهام شاهين_ليلى علوى_لطيفة

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» نشرتها الخاصة بتغطية الأعمال الرمضانية، من برامج ومسلسلات وغيرها من الأخبار الخاصة، بوسائل الإعلام على مختلف القنوات.

 

 

 

شاركت الإعلامية سهام صالح مقدمة برنامج “صباحك مصري” على قناة MBC 2، في الحدث الخيري الذي نظمته مؤسسة الأمل. .للمزيد

سهام صالح مقدمة برنامج “صباحك مصري”

سهام صالح مقدمة برنامج “صباحك مصري”

يقدم قطاع قنوات النيل المتخصصة، خريطة برامجية متميزة و متنوعة للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث تقدم قناة نايل درام،ا مجموعة حلقات خاصة من برنامج «مساء الفن»، لتذاع خلال عيد الفطر..للمزيد

إلهام شاهين_ليلى علوى_لطيفة

إلهام شاهين_ليلى علوى_لطيفة

يستضيف الإعلامي يوسف الحسيني، اليوم الأحد، في برنامجه الإذاعي” بدون رتوش”، أحمد شوبير، وذلك في تمام الساعة الـ 10 مساء، علي إذاعة “نجوم إف.إم”..للمزيد

الإعلامى الرياضي_أحمد شوبير

الإعلامى الرياضي_أحمد شوبير

أقامت قنوات سي بي سي حفل سحور جماعي لشركتي “روما” و”تي فيجن” المنتجتين لأعمال “الميزان” و”الخروج”  للاحتفال بنجاح الأعمال التي تعرض على شاشتها خلال شهر رمضان، والتأكيد على استمرار التعاون بينهما في العام المقبل ..للمزيد

نجوم مسلسل الخروج و الميزان

نجوم مسلسل الخروج و الميزان

قال الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، إن الوكلات الإعلانية تحشد طاقاتها لإنتاج الإعلانات المبهرة ذات الانتاج الضخم، لافتًا إلى أن شهر رمضان يعد موسمًا لحشد الإعلانات والبرامج وصناعة الدراما..للمزيد

الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز

الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز

رأت ياسمين فراج أستاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون، في حوارها ببرنامج “حديث الساعة” الذي يقدمه اليوم الإعلامي محمد عبد الرحمن على شاشة “سي بي سي إكسترا”، أن الفنانة أنوشكا، قامت بدور مهم فى مسلسل “جراند أوتيل” المذاع حصريا على “سي بي سي”، موضحة أن الفنان محمد ممدوح، يستحق الكثير من الجوائز على دوره في هذا العمل..للمزيد

الفنانة أنوشكا فى مسلسل جراند أوتيل

الفنانة أنوشكا فى مسلسل جراند أوتيل

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