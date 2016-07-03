أمريكا تعتذر رسميا عن الإساءة لمواطن إماراتي في ولاية أوهايو

قدم نائب السفيرة الأمريكية في دولة الإمارات العربية المتحدة أيثن جولدرج اعتذارا رسميا عن التعامل التعسفي للشرطة الأمريكية مع مواطن إماراتي في ولاية أوهايو.

وأكد جولدرج – في تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) اليوم الأحد – أن السفارة الأمريكية ستقوم بالتواصل مع الجهات المعنية في ولاية أوهايو لاستيضاح ملابسات الموضوع.

وشدد نائب السفيرة على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحترم حق الشعوب في ارتداء زيها الوطني ، وأن هذه الحادثة تعتبر استثناء مرفوضا ، ووعد بالرد على وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأقصى سرعة ممكنة.

كانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية استدعت نائب السفيرة الأمريكية في الإمارات ، بعد أن نشرت شرطة أوهايو الفيديو الذي أظهر التعامل التعسفي من جانب عناصرها مع مواطن إماراتي.

وكانت الشرطة الأمريكية قدمت اعتذارا لرجل الأعمال الإماراتي أحمد المنهالي (41 عاما) الذي أساءت الشرطة الأمريكية معاملته بعد بلاغ كاذب من أحد نزلاء الفندق الذي يقيم فيه.

أ ش أ