الإمارات تستدعى نائب سفيرة أمريكا بأبوظبى اعتراضا على إهانة أحد مواطنيها

استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، اليوم الأحد، أيثن غولدرج نائب السفيرة الأمريكية لدى أبو ظبى، بشأن قضية شريط التعامل التعسفى لشرطه أوهايو مع مواطن إماراتى.

وعبرت مديرة إدارة الشئون الأمريكية بوزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، روضة العتيبة، عن الاستياء من المعاملة التعسفية لشرطة أوهايو مع المواطن الإماراتى واعتقاله وتفتيشه دون حق، وكذلك نشر مقطع الفيديو بما يحمله من تشهير فى حق المواطن.

وأكدت، أن دولة الإمارات تولى اهتمامًا خاصًا بسلامة رعاياها فى الخارج، ومن هذا المنطلق تطلب توضيحات حول هذه الحادثة.

وقدم نائب السفيرة الأمريكية لدى الدولة اعتذاره عن الحادث، مؤكدًا أن السفارة ستقوم بالتواصل مع الجهات المعنية فى ولاية أوهايو لاستيضاح ملابسات الموضوع، وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحترم حق الشعوب فى ارتداء زيها الوطنى، وأن هذه الحادثة تعتبر استثناءً مرفوضًا.

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