أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الإمارات تستدعى نائب سفيرة أمريكا بأبوظبى اعتراضا على إهانة أحد مواطنيها

Google+ Print
الإمارات تستدعى نائب سفيرة أمريكا بأبوظبى اعتراضا على إهانة أحد مواطنيها الإمارات تستدعى نائب سفيرة أمريكا بأبوظبى اعتراضا على إهانة أحد مواطنيها
استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، اليوم الأحد، أيثن غولدرج نائب السفيرة الأمريكية لدى أبو ظبى، بشأن قضية شريط التعامل التعسفى لشرطه أوهايو مع مواطن إماراتى.

وعبرت مديرة إدارة الشئون الأمريكية بوزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، روضة العتيبة، عن الاستياء من المعاملة التعسفية لشرطة أوهايو مع المواطن الإماراتى واعتقاله وتفتيشه دون حق، وكذلك نشر مقطع الفيديو بما يحمله من تشهير فى حق المواطن.

وأكدت، أن دولة الإمارات تولى اهتمامًا خاصًا بسلامة رعاياها فى الخارج، ومن هذا المنطلق تطلب توضيحات حول هذه الحادثة.

وقدم نائب السفيرة الأمريكية لدى الدولة اعتذاره عن الحادث، مؤكدًا أن السفارة ستقوم بالتواصل مع الجهات المعنية فى ولاية أوهايو لاستيضاح ملابسات الموضوع، وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحترم حق الشعوب فى ارتداء زيها الوطنى، وأن هذه الحادثة تعتبر استثناءً مرفوضًا.


>- وزير شئون خارجية الإمارات: التنسيق السعودى الإماراتى بقعة ضوء فى فترة عصيبة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365