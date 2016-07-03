"اليوم السابع": الجنازة حارة والميت "التوقيت الصيفى"

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ اشتعال معركة تافهة بين "النواب" والحكومة.. الجنازة حارة والميت "التوقيت الصيفى"

تنشر جريدة "اليوم السابع" على صفحاتها فى عددها الصادر غداً الاثنين، مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة، على رأسها اشتعال معركة تافهة بين "النواب" والحكومة.. الجنازة حارة والميت "التوقيت الصيفى"، ومشروع قانون الكنائس الجديد يضمن عدم التعسف فى الرفض والموافقة.. 4 أشهر مهلة للمحافظ لإصدار ترخيص بناء كنيسة.

ـ أوائل الدبلومات الفنية يكشفون عن أحلامهم فى المستقبل

ـ مشروع قانون الكنائس الجديد يضمن عدم التعسف فى الرفض والموافقة.. 4 أشهر مهلة للمحافظ لإصدار ترخيص بناء كنيسة

ـ تدخل برلمانى لإنهاء خلاف عائلتى "زفة قميص النوم" بالفيوم

ـ أسرار خناقة شريف إكرامى وحسام غالى فى الأهلى

ـ "فايق": لم نطبق روح الدستور حتى الآن.. رئيس المجلس القومى يقدم كشف حساب حقوق الإنسان فى مصر

ـ رئيس "السكة الحديد": اللى مش لاقى تذكرة يجيلى

ـ إمام السنة فى إيران: نواجه مضايقات فى إقامة الصلاة

ـ وزير الصناعة: خفض سعر الغاز لمصانع الحديد سبتمبر المقبل

ـ صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يزور 4 من دول حوض النيل

ـ سرقة 1.7 مليون جنيه من موظف ومحاسب.. "التحريات": الموظف تتبع السيارة عقب خروجها من البنك لسرقتها

ـ صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يزور 4 من دول حوض النيل

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>ـ القبض على عاطلين بالمعادى وبحوزتهما أسلاك "كرافتين"

ـ مقتل 10 مسلحين فى ضربات لبؤر إرهابية بسيناء

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>ـ والدة ضحية الختان: عايزة أخرج علشان ولادى أيتام

ـ 30 يوليو.. أولى جلسات نظر رد محكمة "تيران وصنافير"



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اليوم السابع