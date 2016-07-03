الخارجية تستدعي نائب السفيرة الأميركية بشأن المعاملة السيئة لإماراتي

استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أيثن غولدرج نائب السفيرة الأميركية لدى الدولة بشأن قضية شريط التعامل التعسفي لشرطه أوهايو مع مواطن اماراتي .

وعبرت روضة العتيبة مديرة ادارة الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عن الاستياء من المعاملة التعسفية لشرطة أوهايو مع المواطن الإماراتي واعتقاله وتفتيشه دون حق وكذلك نشر مقطع الفيديو بما يحمله من تشهير في حق المواطن.

وأكدت أن دولة الإمارات تولي اهتماما خاصا بسلامة رعاياها في الخارج ومن هذا المنطلق تطلب توضيحات حول هذه الحادثة.

من جهته قدم نائب السفيرة الأميركية لدى الدولة اعتذاره عن الحادث .. مؤكدا أن السفارة ستقوم بالتواصل مع الجهات المعنية في ولاية أوهايو لاستيضاح ملابسات الموضوع .. وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحترم حق الشعوب في ارتداء زيها الوطني وأن هذه الحادثة تعتبر استثناء مرفوضا .. ووعد بالرد على وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأقصى سرعة ممكنة.