الداخلية تدعو سائقي المركبات للالتزام بأنظمة السير في العيد

دعت وزارة الداخلية قائدي المركبات إلى التقيد التام بقواعد وأنظمة السير والمرور، والالتزام بالسرعة المحددة على الطرق، ليجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرض للحوادث المرورية وما ينجم عنها من إصابات وخسائر خلال إجازة عيد الفطر السعيد.

وجددت الوزارة دعوتها للجمهور الكريم لتجنب استخدام الهاتف اثناء القيادة، والرد على رسائل المعايدة، او تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من اهمال البعض لتعليمات واشتراطات السلامة، وأنظمة السير والمرور، بأخذ صور او لقطات بالهواتف اثناء القيادة، الامر الذي يشكل مخالفة للقانون، ويعرض حياة السائق والاخرين لخطر محدق.

وأكد العميد غيث حسن الزعابي، مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية، في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة " بسلامتكم تكتمل فرحة العيد " وتنفذها إدارة الاعلام الأمني، الالتزام بتعليمات المرور، خاصة في المراكز والأسواق التجارية والقيادة بحرص وتأنٍ في هذه الأماكن، وترك مسافة كافية بين المركبات وعدم عرقلة حركة المرور نتيجة الوقوف الخاطئ في المواقف العامة، أو إيقاف المركبة في المواقف بطريقة غير صحيحة.

وشدد على ضرورة عدم استخدام المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، أو الدفاع المدني أو الإسعاف والإنقاذ، حتى لا يؤدي ذلك لعرقلة عملهم في الحالات الطارئة.

وقال إن إدارات المرور والدوريات في الدولة ستكثف دورياتها بمختلف الطرق الخارجية والداخلية خلال إجازة العيد التي تشهد ازدحاماً شديداً لحركة السير والمرور، من أجل انسيابية الحركة المرورية، والحد من الازدحام، والتعامل مع الحالات الطارئة التي قد تعكر صفو هذه الأيام المباركة.

وناشد السائقين ضرورة التقيد بالسرعة المحددة على الطرقات، خصوصاً الخارجية منها حيث يقوم الكثير من المواطنين والمقيمين بالتنزه وزيارة الأهالي والأصدقاء في إمارات الدولة، وأخذ الحيطة والحذر وتوقع أخطاء الآخرين واستخدام حزام الأمان، ومنع جلوس الأطفال ممن هم دون العاشرة في المقاعد الأمامية، وإجلاسهم في المقاعد الخلفية حرصاً على سلامتهم.

وشدد الزعابي على ضرورة عدم استخدام أجهزة الهاتف النقال أثناء قيادة السيارة، سواء بالمحادثة أم إرسال الرسائل النصية والدردشة، مشيراً إلى أن ذلك يعدّ مخالفة قانونية لما يمثله من خطر كبير على حياة السائق والآخرين من مستخدمي الطريق.

وهنأ العميد غيث حسن الزعابي المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.