الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا وغائما جزئيا أحيانا، وتظهر السحب على المناطق الشرقية بعد الظهر تكون ركامية أحيانا على سلاسل الجبال يصاحبها سقوط الامطار، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا، وقد تكون مثيرة للغبار والاتربة على المناطق المكشوفة أحيانا غربا، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل بعض الضباب حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 16 - 32 كم/ساعة بوجه عام.

البحر .. متوسط الموج.. بارتفاع قدمين الى 3 أقدام قرب الساحل ومن 3 الى 5 أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و39 دقيقة صباحا وأدنى مستوى جزر عند الساعة السادسة و18 دقيقة مساء .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 43 29 90 35 .

> دبي 42 31 85 25 .

> الشارقة 42 28 90 30.

> عجمان 42 30 90 25.

> أم القيوين 42 28 85 25 .

> رأس الخيمة 41 27 75 30 .

> الفجيرة 43 32 95 30.

> العين 44 29 75 15 .

> ليوا 44 29 85 15 .

> الرويس 40 30 90 35 .

> السلع 40 30 90 35.

> دلما 40 32 80 40 .

> طنب الصغرى 39 32 90 50 .

> طنب الكبرى 39 32 90 50 .

> أبوموسى 39 31 85 45.