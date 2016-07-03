حبس عاطل أطلق النار على شقيقه بسبب خلافات أسرية فى الحوامدية

قررت نيابة البدرشين حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإطلاق النار على شقيقه بمنطقة الحوامدية، بسبب خلافات أسرية، ما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

كان العقيد رجب غراب مفتش مباحث جنوب الجيزة، تلقى بلاغا من مستشفى الحوامدية العام بوصول عاطل مصاب برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم نتيجة إطلاق النار عليه.

وبإجراء التحريات، تبين أن شقيق المجنى عليه عاطل أطلق النار على المصاب بسبب خلافات أسرية بواسطة فرد خرطوش، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

- القبض على عاطل أطلق النار على شقيقه بسبب خلافات أسرية فى الحوامدية