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7خطوات طبيعية للتخلص من الحموضة.. ارفع رأسك واشرب عصير خس وبطاطس

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7خطوات طبيعية للتخلص من الحموضة.. ارفع رأسك واشرب عصير خس وبطاطس 7خطوات طبيعية للتخلص من الحموضة.. ارفع رأسك واشرب عصير خس وبطاطس
بعد وجبة رمضانية دسمة يقع المحظور ويعانى البعض من حرقان فى المعدة وحموضة، قد يحدث ذلك يوميا عند تناول كل الوجبات الغذائية وهنا يكون المرض مزمنا.

ويلجأ البعض إلى أدوية الحموضة، ولكن الدكتور "محمد صلاح" أستاذ مساعد أمراض الباطنة والجهاز الهضمى والمناظير بكلية طب الأزهر يقدم مجموعة من الطرق الطبيعية للتغلب على الحموضة، قائلا: "تحدث الحموضة بسبب تناول الطعام ثم تقوم عضلات المرئ بواسطة حركة دائرية بدفع الطعام والشراب إلى المعدة ثم يغلق الصمام المتحكم فى حركة تمرير الطعام من المرئ إلى المعدة ولا يسمح بعودته إلى المرئ بعد ذلك وبسبب ضعف الصمام تعود عصارة المعدة إلى المرئ لأعلى وهو المسبب للحرقة والإزعاج".

وأضاف، هناك أسباب للحموضة والتى تقع فى أولوياتها تناول الأطعمة بسرعة كبيرة دون مضغ جيد، أو تناول أكلات دسمة، والإكثار من أكل الحمضيات والتوابل، والتدخين، وعدم تنظيم الوجبات.
>ومن خطوات التغلب على الحموضة بصورة طبيعية بدون أدوية..

1. رفع الرأس على مخدتين أثناء النوم.
>2. الإقلاع عن الأكل الحامضى والحار والفلفل الأسود.
>3. الإكثار من تناول اللبن البارد والمحلى بعسل نحل.
>4. الإكثار من تناول العرقسوس طالما الفرد ليس من مرضى الضغط المرتفع.
>5. تناول ملعقتين من زيت الزيتون مضافا إليهما بياض بيضة.
>6. عصير البطاطس بعد خلطها بالماء فى الخلاط.
>7. عصير الخس بعد خلطه بالماء المثلج فى الخلاط.


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