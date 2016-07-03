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لمسات ديكوريَّة يستقبل بها طفلك العيد!

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الأحد 03-07-2016 02:00

أيام معدودة ويحل علينا عيد الفطر المبارك الذي يعتبره الأطفال من أجمل الأيام في حياتهم، لما فيه من مفاجآت جميلة لهم كالعيديات والهداية. ولتستعدي أنت وطفلك لاستقبال هذا اليوم، التقت «سيدتي وطفلك» بمهندسة الديكور، مروة جميل، لتطلعك على بعض اللمسات البسيطة التي تضاف إلى منزلك لإدخال البهجة والسرور في قلوب أطفالك.
هناك أمور بسيطة يمكن أن تقومي بها في منزلك استعداداً لاستقبال العيد وادخال البهجة في قلوب أطفالك:
- وضع الإنارة اللافتة عند مدخل المنزل لتعطي الاحساس ببهجة العيد.
- توزيع سماعات في مدخل المنزل من الخارج والداخل لتشغيل أغاني العيد المحبَّبة لدى الأطفال مع مراعاة أنَّ الصوت لا يزعج الجيران.
- خصصي يوماً لاستقبال طفلك أصدقاءه وأولاد العائلة من هم في عمره، ليشعر أنَّه بثقه أنَّه صاحب مكان ويستطيع استقبال أصدقائه كوالديه.
- أضيفي لمسات ديكور بسيطة في المدخل وغرفة الاستقبال المخصصة لذلك اليوم، كبالونات بألوان متناسقة وأشكال مختلفة، وتوزيع الشموع الإلكترونيَّة لأنَّها أمانة وتعطي لمسة مميَّزة لديهم وتكون متناغمة مع الديكورات العامَّة للمنزل.

- جهِّزي ضيافة خاصة بهم من شوكولاتة وحلويات واختيار الأشكال اللافتة والمبهجة لهم.
- خصصي بعض الحلويات والعصائر خالية من السكر مراعاة للأطفال المصابين بمرض السكري.
- قومي بتغيير إكسسوارات بسيطة داخل المكان كتغيير مفارش الطاولات وإضافة أو تغيير الوسائد لتناسب باقي الديكور.
- تنسيق باقات من الزهور على الطاولات وطاولة الطعام التي تناسب هذا اليوم وباقي أيام العيد.
- خصصي زاوية عند مدخل المنزل لوضع العيديات بشكل لافت وجميل ومبتكر، مثل شجرة تعلق عليها الهدايا للأطفال وأخذها عند خروجهم.
- جهزي الحديقة الخارجيَّة بجلسات عائليَّة متميِّزة، وانثري على حمام السباحة بالونات ملونة لإدخال البهجة في قلوبهم.
- وأخيراً تضيف جميل، أنَّ الديكورات في هذا اليوم تكون بسيطة، ولا تشابه ديكورات أعياد الميلاد.

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سيدتي