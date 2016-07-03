بليك ليفلي تلهم السيدة الحامل لتتألق بأجمل إطلالاتها في العيد

عرفت الممثلة الأمريكية الأنيقة بلايك ليفلي Blake Lively بأناقتها و رقيّ إطلالاتها أثناء فترة الحمل، إذ تألّقت بإطلالات ساحرة لفتت إليها أنظار الجميع. وقد وجدنا أنّ إطلالاتها تمثّل إلهاماً مثالياً للسيدة الحامل في عيد الفطر.

طغى الأسلوب الأنثوي على إطلالات بلايك ليفلي، فاختارت الفساتين القصيرة، كاختيارها الوردي المطرّز ذا الأكمام الطويلة، في وقت لم يمنعها حملها من ارتداء الفساتين الضيّقة كذلك. فمن إطلالاتها الأنيقة، كان اختيارها الأزرق الضيّق ذا الأكتاف الظاهرة والفستان العودي ذا اللون العنابيّ الفخم.

أعجبنا بإطلالاتها الأنثويّة الأنيقة أثناء الترويج لفيلمها الجديد في الفترة الأخيرة، إذ ارتدت فستاناً أنيقاً من الجلد بتنورة واسعة من كارولينا هيريرا Carolina Herrera، وكانت الإطلالة العصريّة الساحرة بتصميم فرساتشي Versace الأسود الناعم.

يمكن أن تستوحي من إطلالات بلايك ليفلي تنسيقات عصريّة ساحرة للعيد. أما إن كنت تبحثين عن إطلالة السهرات، فشاهدي إطلالاتها في مهرجان كان السينمائي، حيث كانت متألقة بإطلالات أنيقة على السجادة الحمراء.

شاهدي معنا أجمل إطلالات بلايك ليفلي و شاركينا برأيك فيها.