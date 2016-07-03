مؤتمر تقديم جوارديولا – ' سأتعرف على لاعبي سيتي.. وأركل مؤخراتهم '

جوارديولا لديه خطة للاعبي مانشستر سيتي.

جمهور مانشستر سيتي يحتشد خارج ملعب الاتحاد، مسؤولو السماوي أعدوا العدة لمؤتمر صحفي تاريخي لحدث أسطوري يدشن بداية عهد جديد لسيتي.

قدم مانشستر سيتي مدربه الجديد بيب جوارديولا بشكل يليق بما يستحقه الأسطوري الذي يخلف مانويل بيللجريني.

وبدأ المؤتمر بدخول جوارديولا إلى المسرح الذي أعده سيتي أمام ملعب الاتحاد أمام مئات من جمهور سيتي, ووسط عاصفة تصفيق قال جوارديولا ما يلي..

"أشكر الجميع للقدوم، أنا سعيد جدا وأشكر سيتي على منحي هذه الفرصة. أنا متأكد أننا سنستمتع بهذا".

"هذا تحدي. ولهذا أنا هنا. أثبت نفسي في برشلونة وثم في ألمانيا والآن مع اللاعبين والمدربين الرائعين في سيتي، كل مباراة وكل نهاية أسبوع، نريد أن نجعل الجمهور فخور في النهاية".

الجمهور وروح الفريق

"نحتاج جمهورنا، لا أستطيع فعل ذلك وحدي. أحتاج للاعبين وللمدربين وأعضاء الجهاز وللجمهور. دونهم، النجاح مستحيل".

"لدي وجهة نظر، وطريقة للعمل. أريد أن يؤدي فريقي ولكني أحتاج للوقت. نريد أن نخلق روحا للفريق ثم نتحدث عن التكتيك".

"لغة جسدنا هي البداية وهي الأهم، بعدها كل شيء سيأتي".

التكتيك وما يريده من اللاعبين

"نريد أن نلعب جيدا في البداية، ونخلق روح الفريق، نفوز بالمباراة الأولى ثم الثانية وهكذا".

"لا أستطيع أن أطلب من لاعبي سيتي أن يقدموا ما لا يستطيعون تقديمه، أريد التحدث لهم أولا ومع الأيام سنعرف بعضنا أكثر".

"ما أريده من لاعبي سيتي؟ كن زميلا جيدا لبقية اللاعبين. أحب اللاعب الذي يفكر في نفسه وفي مانشستر سيتي. كلنا هنا لجعل هذا النادي أفضل. لا أحب اللاعب الذي يسأل عما سيقدمه له سيتي".

سأركل مؤخراتهم

"أولا أريد أن أقابل اللاعبين. أحتضنهم وأركلهم على مؤخراتهم(الجمهور يضحك) . أحتاج للوقت ولدي خطة".

إنجلترا وصراع المدربين

"أحد أحلامي كلاعب كان أن ألعب في إنجلترا، هذا لم يحدث ولكن هذا حدث الآن. أريد أن أحيا تلك الحياة والاستمتاع بذلك المناخ الكروي".

"أريد أن أتعلم كيف يحيا الناس هنا، من أجل عائلتي وأطفالي. أريد أن أكون ناجحا هنا".

"الناس لا تأتي لرؤية المدربين. دورنا هو جعل اللاعبين يلعبون بشكل أفضل".

"يوجد جوزيه (مورينيو) ويورجن كلوب ورونالد كومان وأنطونيو كونتي وبوتشيتينو.. دورنا هو جعل اللاعبين أفضل".

ميسي

"هل سأشتري ميسي؟ ليس لاعبا سيئا (الجميع يضحك) لكن أنا آسف. ميسي عليه البقاء في برشلونة لبقية مشواره".

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