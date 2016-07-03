صراع الصفقات – تقرير: ليفربول حدد سعر جو ألين

قال تقرير صحفي إنجليزي إن يورجن كلوب مدرب ليفربول قد حدد مبلغ 14 مليون جنيه إسترليني كسعر لجو ألين متوسط ميدان الفريق.

وحسب ما ورد بصحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية فإن عددا من الأندية تطلب ضم ألين خلال سوق الانتقالات الصيفية ويورجن كلوب أكد أنه لن يتركه يرحل سوى بمبلغ 14 مليون جنيه إسترليني.

وساهم جو ألين في وصول منتخب ويلز لنصف نهائي بطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا، ويواجه منتخب البرتغال يوم الأربعاء.

وكان بريندن رودجرز مدرب ليفربول السابق يقارن جو ألين بشابي هيرنانديز أسطورة برشلونة.

وشارك ألين مع ليفربول خلال الموسم المنصرم في 37 مباراة بكل المسابقات سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 3 أخرين.