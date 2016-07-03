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رسميا - ليستر سيتي يضم ميندي من نيس

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رسميا - ليستر سيتي يضم ميندي من نيس رسميا - ليستر سيتي يضم ميندي من نيس

أعلن نادي ليستر سيتي رسميا عن ضم نامباليس ميندي متوسط ميدان نيس بعقد يمتد لأربعة أعوام.

وكان ميندي قد عمل مع كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي، في فترتيهما بموناكو في موسم 2012-2013، وساهما في تأهل موناكو لدوري الدرجة الأولى مرة أخرى.

وصرح ميندي عقب انضمامه للثعالب "أنا سعيد للغاية للانضمام إلى ليستر سيتي، الفريق قدم موسما ممتازا ومن الرائع أن أكون هنا".

وأضاف "بالنسبة لي أريد اللعب في ذلك المستوى، أحب الدوري الإنجليزي وأشاهد كل مباراة، إنه سريع وبدني أريد أن أقدم نفسي في الدوري".

وأتم "أعرف المدرب كلاوديو رانييري، أعرف عقليته وفلسفته حينما يتحدث فهو مباشر وواضح بالنسبة لي أحب ذلك".

وتعد صفقة ميندي هي الثالثة هذا الصيف لليستر سيتي بعد ضم رون روبرت زيلر من هانوفر ولويس هيرنانديز مدافع سبورتينج خيخون.

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