تقارير: فيروس زيكا ينتشر عبر ممارسة الجنس بشكل يفوق التوقعات

ذكرت تقارير طبية حديثة، أن عدوى فيروس زيكا التى مازال يعتقد أنها تنتشر أكثر عن طريق لدغات البعوض، ربما تنتشر بشكل يفوق التوقعات عن طريق آخر وهو ممارسة الجنس.

ولا تزال التقارير الصادرة فى هذا الصدد غير موثقة بشكل كاف، فى الوقت الذى يجمع فيه أغلب الخبراء على أن لدغات البعوض لا تزال هى المحرك الرئيس لانتشار تلك العدوى.

لكن ما هو مؤكد – وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية - أن هناك تقارير حديثة ترجح أن يكون معدل الإصابة لدى النساء فى أمريكا اللاتينية يفوق معدل إصابة الرجال بهذه العدوى.

ويبدو الأمر متعلقًا بالسن الذى يبدأ فيه الرجل والمرأة فى ممارسة الجنس وهو فى العادة لدى النساء أصغر فى تلك الدول التى تعانى انتشار فيروس زيكا .

وقال الدكتور "أنطونى فوتشى" رئيس برنامج الحساسية والأمراض الفيروسية بخصوص تلك الأبحاث والتقارير الحديثة التى تتحدث عن احتمالية الإصابة لدى الرجال والسيدات "لا أستطيع القول بأن ذلك ليس صحيحا، المرأة أكثر عرضة للإصابة بفيروس زيكا من الرجل".

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