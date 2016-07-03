"FDA" توافق على زراعة عدسات لكبار السن لإعادة بصرهم من جديد

مع تقدم العمر يفقد بعض كبار السن نظرهم ويكون صعب التركيز وقراءة الحروف الصغيرة، ولتجنب هذه المشكلة وافقت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على زراعة عدسة صغيرة لكبار السن لإعادة رؤيتهم واضحة كما كانت فى الصغر.

وقد نشر الموقع الأمريكى "Healthday" موافقة منظمة الغذاء والدواء الأمريكية حيث يتم زراعة القرنية فى عين واحدة للأشخاص الذين يعانون من طول النظر بسبب الشيخوخة لزيادة قوة تركيز العين.

>وقال الدكتور "وليام مايزل" نائب مدير العلوم ومن علماء مركز إدارة الأغذية والعقاقير للأجهزة والصحة الإشعاعية: "موافقة هيئة "FDA" سيرتفع بعدها إجراء عمليات تصحيح العين لكبار السن فى السنوات المقبلة، حيث أن زرع القرنية يشبة العدسات اللاصقة، والموافقة تشمل الأفراد الذين تترواح أعمارهم بين 41 إلى 65 عام والذين يعانون من عدم التركيز الواضح على الأجسام القريبة أو فى الحروف الصغيرة".

وأضاف: "يستخدم جراح العين فى زراعة القرنية جهاز الليزر".

> وجاءت موافقة الـ"FDA" على إجراء هذه العملية بعد إقامة التجارب السريرية على أكثر من 300 مريض ومتابعة حالتهم بعد العملية بعامين وأظهرت النتائج أن 92% ممن أجروا لهم العملية استطاعوا رؤية الأشياء بشكل أوضح من مسافات مختلفة.

وفى الوقت نفسه حذرت إدارة الأغذية العقاقير "FDA" من إصابة بعض الحالات بمضاعفات فى القرنية مثل التورم، التهاب، وهؤلاء المرضى يحتاجون إجراء عملية جراحية ثانية لمعالجة المشكلة.

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