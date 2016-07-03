أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"FDA" توافق على زراعة عدسات لكبار السن لإعادة بصرهم من جديد

Google+ Print
"FDA" توافق على زراعة عدسات لكبار السن لإعادة بصرهم من جديد "FDA" توافق على زراعة عدسات لكبار السن لإعادة بصرهم من جديد
مع تقدم العمر يفقد بعض كبار السن نظرهم ويكون صعب التركيز وقراءة الحروف الصغيرة، ولتجنب هذه المشكلة وافقت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على زراعة عدسة صغيرة لكبار السن لإعادة رؤيتهم واضحة كما كانت فى الصغر.

وقد نشر الموقع الأمريكى "Healthday" موافقة منظمة الغذاء والدواء الأمريكية حيث يتم زراعة القرنية فى عين واحدة للأشخاص الذين يعانون من طول النظر بسبب الشيخوخة لزيادة قوة تركيز العين.
>وقال الدكتور "وليام مايزل" نائب مدير العلوم ومن علماء مركز إدارة الأغذية والعقاقير للأجهزة والصحة الإشعاعية: "موافقة هيئة "FDA" سيرتفع بعدها إجراء عمليات تصحيح العين لكبار السن فى السنوات المقبلة، حيث أن زرع القرنية يشبة العدسات اللاصقة، والموافقة تشمل الأفراد الذين تترواح أعمارهم بين 41 إلى 65 عام والذين يعانون من عدم التركيز الواضح على الأجسام القريبة أو فى الحروف الصغيرة".

وأضاف: "يستخدم جراح العين فى زراعة القرنية جهاز الليزر".


> وجاءت موافقة الـ"FDA" على إجراء هذه العملية بعد إقامة التجارب السريرية على أكثر من 300 مريض ومتابعة حالتهم بعد العملية بعامين وأظهرت النتائج أن 92% ممن أجروا لهم العملية استطاعوا رؤية الأشياء بشكل أوضح من مسافات مختلفة.

وفى الوقت نفسه حذرت إدارة الأغذية العقاقير "FDA" من إصابة بعض الحالات بمضاعفات فى القرنية مثل التورم، التهاب، وهؤلاء المرضى يحتاجون إجراء عملية جراحية ثانية لمعالجة المشكلة.

موضوعات متعلقة..


>6 طرق طبيعية تحسن النظر وتجنبك إجراء عملية جراحية
>

استخدامات جديدة للفيمتو ليزر فى علاج مشاكل ضعف النظر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365