العيد قرب.. أستاذ جهاز هضمى يحذر من أضرار الفسيخ والرنجة

حذر الدكتور رضا الوكيل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب عين شمس، من تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة والسردين، فى العيد، مؤكدا أنها يمكن أن تسبب فى زيادة الحموضة وقد تؤدى إلى حدوث النزلات المعوية، أو التسمم.

وقال الدكتور رضا الوكيل أن هذه النوعية من الأسماك قد تؤدى الى التسمم نتيجة عدم مراعاة الشروط الصحية فى تصنيعها ، وينصح بأنه عند الشك فيها يجب عدم تناولها ، موضحا أن هناك علامات منذرة لعدم صلاحية هذه الأسماك المملحة مثل عدم تجانس أنسجتها أو ظهور علامات التعفن عليها سواء من حيث الرائحة أو المنظر العام، وينصح بتركها وعدم تناولها حرصا على صحتهم وخاصة بالنسبة للذين يفضلون تناولها فى المناسبات.

وأوضح أنه يجب على مرضى الكبد عدم تناول الأسماك المملحة بكافة أنواعها أو المخللات ،موضحا أنها قد تعرضهم لتخزين المياه فى الجسم، مما يعرضهم لتورم الساقين ،وحدوث استسقاء بالبطن ، والتعرض للنزيف من دوالى المرىء.

ونصح بعدم تناول الاطعمة المسبكة أو المحتوية على كميات كبيرة من الدهون مثل البط والأوز والكباب والكفتة لأنها قد تعرض مرضى الحصوات المرارة لنوبات المغص المرارى نتيجة تناول الدهون فى الحلويات ،واللحوم والمحتوية على كميات كبيرة من الدهون.

وحذر من تناول الوجبات الجاهزة والوجبات السريعة لأنها تعتبر مصدر كبير للعدوى والتعرض لالتهابات الجهاز الهضمى ،والحمى التيفودية والتهاب الكبدى الوبائى النوع ".A"

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