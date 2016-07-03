رفع 102 حالة إشغالات ومخالفات تلوث بيئة فى حملة بأسوان

نفذت الأجهزة التنفيذية والأمنية بأسوان ، حملة مكبرة لرفع إشغالات أرصفة وممرات وكبارى المشاة، وإشغالات المحلات، بنطاق مدينة أسوان والسوق السياحي ،بالإشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ومسئولي البيئة .

اسفرت الجهود عن رفع 102 حالة إشغالات ومخالفات بيئية متنوعة، تضمنت رفع 22 حالة إشغال طريق عام، و تحرير 5 محاضر تلوث بيئة .

وتحرير 8 محاضر إشغال طريق ، و تحرير 67 محضر مضبوطات إشغال ، وتم إيداعها بمخازن مجلس مدينة أسوان، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حيال المخالفين ، وإخطار النيابة للتصرف

فى سياق متصل، ألقى رجال المباحث بمركز شرطة دراو بأسوان والقوة المرافقة القبض علي عاطل ، وبحيازته كمية من الأقراص المخدرة ،وذلك خلال أحد الأكمنة بدائرة المركز ، تم تحريز المضبوطات والتحفظ علي المتهم تحت تصرف النيابة المختصة .

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان ، اليوم ، بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دراو ، عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم " محمود . م " - 25 سنة عاطل - وبحيازته حوالي 280 قرص لعقار التامول المخدر، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد ترويجها على عملائه ، حسبما أفادت الشرطة.

تحرر المحضر رقم 1494 لسنة 2016 م إداري مخدرات مركز شرطة دراو ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.