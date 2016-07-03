أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رفع 102 حالة إشغالات ومخالفات تلوث بيئة فى حملة بأسوان

Google+ Print
رفع 102 حالة إشغالات ومخالفات تلوث بيئة فى حملة بأسوان رفع 102 حالة إشغالات ومخالفات تلوث بيئة فى حملة بأسوان
نفذت الأجهزة التنفيذية والأمنية بأسوان ، حملة مكبرة لرفع إشغالات أرصفة وممرات وكبارى المشاة، وإشغالات المحلات، بنطاق مدينة أسوان والسوق السياحي ،بالإشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ومسئولي البيئة .

اسفرت الجهود عن رفع 102 حالة إشغالات ومخالفات بيئية متنوعة، تضمنت رفع 22 حالة إشغال طريق عام، و تحرير 5 محاضر تلوث بيئة .

وتحرير 8 محاضر إشغال طريق ، و تحرير 67 محضر مضبوطات إشغال ، وتم إيداعها بمخازن مجلس مدينة أسوان، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حيال المخالفين ، وإخطار النيابة للتصرف

فى سياق متصل، ألقى رجال المباحث بمركز شرطة دراو بأسوان والقوة المرافقة القبض علي عاطل ، وبحيازته كمية من الأقراص المخدرة ،وذلك خلال أحد الأكمنة بدائرة المركز ، تم تحريز المضبوطات والتحفظ علي المتهم تحت تصرف النيابة المختصة .

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان ، اليوم ، بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دراو ، عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم " محمود . م " - 25 سنة عاطل - وبحيازته حوالي 280 قرص لعقار التامول المخدر، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد ترويجها على عملائه ، حسبما أفادت الشرطة.

تحرر المحضر رقم 1494 لسنة 2016 م إداري مخدرات مركز شرطة دراو ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365