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خلطات الكركم الهندية للعناية بالبشرة قبل العيد

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الخميس 30-06-2016 17:58

ظهرت مؤخرًا الكثير من الأقنعة الرائعة القادمة من الثقافات الهندية؛ منها ما يعتمد على العناية بالشعر، ومنها ما يعتمد على العناية بالبشرة. ولعلّ من أهمّ الأقنعة التي تهتمّ بنضارة البشرة والعناية بها تلك التي تحتوي على الكركم في مكوّناتها.
فالكركم يُعتبر من الموادّ المهمّة التي تدخل في الكثير من الأطعمة الهندية، وكذلك في الأقنعة الهندية لنضارة البشرة، لأنه أثبت مدى قوته في نضارة البشرة، بفضل غناه بمضادات الالتهابات التي تفيد البشرة، كما أنه يحتوي على خصائص مطهّرة ومضادة للجراثيم، مما يجعله رائعًا في محاربة البثور وحبّ الشباب. وهذا ما تحتاجين إليه لإعداد بشرتك قبل العيد:

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إليك بعضًا من ماسكات الكركم الهندية المختلفة لنضارة البشرة:

•الكركم والحليب:
1.أحضري ملعقةً من الكركم + 3 ملاعق من الحليب + ملعقتين من الطحين+ قطرات من العسل
2.امزجيها جيدًا حتى تحصلي على عجين ليّن
3.ضعيها على بشرتك، ولا تنسي منطقة الرقبة
4.اتركي المزيج لمدة ربع ساعة
5.اشطفي بشرتك جيدًا بالماء الدافئ
6.كما يمكنك استبدال الحليب بالزبادي الغني بالبروييوتيك، إذا كنت تعانين من حب الشباب.

•الكركم والأفوكادو:
1.أحضري ربع ملعقة من الكركم+ ملعقة من الأفوكادو المهروس + ملعقة من الزبادي
2.امزجيها جيدًا حتى تحصلي على عجينة
3.ضعي المزيج على بشرتك، واتركيه لخمس دقائق
4.اغسلي بشرتك بالماء البارد، سيساعدك ذلك على تغذية وترطيب بشرتك.

•الكركم والليمون:
1.أحضري ربع ملعقة من الكركم + نصف ملعقة من عصير الليمون+ ملعقة من العسل
2.امزجيها جيدًا، ثم ضعي الماسك على بشرتك
3.اتركيه لربع ساعة، ثم اغسلي بشرتك بالماء البارد؛ فهذا الماسك مثالي في تنظيف ونضارة البشرة الدهنية

•الكركم والنشا:
امزجي ملعقةً من الكركم+ ملعقةً من النشا + ملعقةً من زيت الزيتون+ ملعقةً من الحليب، ثم ضعي الخليط على بشرتك، واتركيه لنصف ساعة، ثم اغسلي بشرتك بالماء البارد.

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سيدتي