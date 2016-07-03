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رئيس الوزراء يصدر قرارات بشأن هيئة الاستثمار وجهاز الصناعات الحرفية

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رئيس الوزراء يصدر قرارات بشأن هيئة الاستثمار وجهاز الصناعات الحرفية رئيس الوزراء يصدر قرارات بشأن هيئة الاستثمار وجهاز الصناعات الحرفية

رئيس الوزراء شريف إسماعيل – أرشيفية

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قرارا بضم محمد هاني خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثلا عن الهيئة إلي عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بدلا من علاء الدين عمر وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم أيضا قرارا لرئيس الوزراء بدمج كل من جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية لديوان عام وزارة التنمية المحلية بعد اعتماد هيكلهما التنظيمي الجديد وتؤول للوزارة حقوق والتزامات هذين الجهازين على أن ينقل العاملين بالجهازين إلى ديوان عام وزارة التنمية المحلية مع احتفاظهم بصفة شخصية بكثافة أوضاعهم الوظيفية والقانونية والمالية، ويتم النقل بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا باستبدال بنص البند 4 من المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 156 لسنة 2002 بشأن إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال بأنه يجوز لوزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الصندوق زيادة الحد الأقصى لصرف الإعانة في ضوء ظروف وأوضاع المنشأة وبما لا يجاوز 12 شهرا، ولرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها الموافقة على صرف الإعانة فيما يجاوز الحدود المقررة لوزير القوي العاملة .

أ ش أ

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