بالصور.. خطة لرصف شوارع مدينة فوه بكفر الشيخ والبدء بشارع الفتح

تابع محمد أبو غنيمه رئيس مركز ومدينة فوه ،أعمال الرصف بشارع الفتح بفوه ،بحضور من نواب مجلس المدينة ،والمتابعة، والادارة الهندسية، والعلاقات العامة والاعلام والمجالس والإشغالات، ومسئولى الرصف بالوحدة لمتابعة عملية الرصف.

قال محمد أبو غنيمه رئيس مركز ومدينة فوه، خلال تصريحات صحفيه ، اليوم الأحد ، إنه تابع عمليات الرصف بشارع الفتح ، مؤكداً سيتم رصف عدد من شوارع مدينة فوه ، لإعادة الوجه الجمالى للمدينة ، اضافة للحملات النظافة التى تشهدها المدينة الأثرية .



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محمد أبو غنيمه رئيس مدينة فوه ونائبه وعدد من المسئولين يتابعن رصف طريق الفتح



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جانب من عمليات الرصف



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رصف طريق الفتاح بمدينة فوه



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عمال الرصف خلال رصف شارع الفتح بفوه



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استمرار عمليات الرصف بشارع الفتح بفوه

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