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أنباء عن عودة “ميسي” إلى المشاركات الدولية مع المنتخب الأرجنتيني

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أنباء عن عودة “ميسي” إلى المشاركات الدولية مع المنتخب الأرجنتيني أنباء عن عودة “ميسي” إلى المشاركات الدولية مع المنتخب الأرجنتيني

ليونيل ميسي

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن عتزام الهداف الأرجنتيني، ليونيل ميسي، التراجع عن الإعتزال الدولي والعودة للمشاركة مع منتخب التانجو.

ويحصل البرغوث الأرجنتيني، حاليًا فترة من الراحة، لكن مازال هدفه الأكبر هو كأس العالم 2018 في روسيا، وأن اللاعب سيستجيب لدعوات أساطير كرة القدم وكبار الشخصيات وأبرزهم الرئيس الأرجنتيني، للعودة إلى المشاركات الدولية، حسبما ذكرت بي إن سبورت.

ويذكر أن “ميسي”، 29 عام، قد اعتزل اللعب الدولي، عقب الهزيمة أمام منتخب تشيلي في نهائي نسخة كوبا أمريكا المئوية بركلات الترجيح، وللنسخة الثانية على التوالي.

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