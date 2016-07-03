حبس الزوج و5 من أقارب زوجته 4 أيام فى واقعة قميص نوم مسلسل الأسطورة بالفيوم

قررت نيابة أبشواي بمحافظة الفيوم حبس الزوج و5 من أهالي الزوجة 4 أيام على زمة التحقيق في واقعة تقليد مشهد من مسلسل الأسطورة بالفيوم وقيام أهالي الزوجة بتجريد الزوج من ملابسه وإلباسه ملابس نسائية تخص زوجته وجابوا به القرية وصوروا له مقاطع فيديو مخلة ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعى.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، بشأن المحضر رقم 1560 لسنة 2016 م، إدارى مركز شرطة يوسف الصديق، بوقوع مشاجرة بين الزوج وأهل زوجته

وتبين أن المشاجرة وقعت أثر خلافات زوجية، لقيام الأول بتصويرر زوجته فى أوضاع مخلة، ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، منذ عدة أيام، وتعدى والد وأشقاء زوجته، عليه، وتجريده من ملابسه، وإرغامه على إرتداء ملابس نسائية، وطافوا به أحد شوارع قرية الخواجات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، من القبض على الزوج المتهم، ووالد وعم الزوجة، عقب انتشار فيديو عن واقعة اهانة الزوج، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، تخص زوجته، وطواف شوارع القرية به، على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، مساء أمس، وتدخل عدد من كبار القرية، وسلموه إلى مركز شرطة يوسف الصديق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق وقررت ضبط وإحضار كلا من (إسلام.م) و(إيهاب.م)، شقيقي (دعاء.م.ع)، الزوجة والتي تعرضت للتصوير في أوضاع مخلة على يد زوجها، بمنزل الزوجية في قرية شعلان، التابعة لمركز يوسف الصديق وذلك للتحقيق معهما، كما أمرت النيابة بحجز كل من عماد ي ل 35 سنة عاطل (الزوج) وموسي ع م 56 سنة موظف (والد الزوجة) وطلعت ع م 52 سنة (عم الزوجة) شيخ بلد وذلك حتي مساء اليوم وطلبت تحريات المباحث لتحديد دور كل منهم في الواقعة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث بخصوص الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزة الزوج، وبيان إذا ما كانت تخصه من عدمه

وكانت ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم 2 من أشقاء زوجة، الرجل الذي تعرض للإهانة بتلبيسه قميص نوم زوجته وزفه به ، في قرية الخواجات على أيدي والد زوجته وأشقائها، انتقاما منه لتصويرها في أوضاع مخلة ونشر صورها علي مواقع التواصل الاجتماعي وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة، للتحقيق معهما في الواقع

وصرح النائب رببع أبو لطيعة عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم أنه وفد النواب الذي تدخل لحل الخلاف بين عائلتي اللاهوني وأبو شناف في الواقعة الشهيرة بمسلسل الاسطورة بالفيوم نجح في الاتفاق علي عقد جلسة صلح بين الطرفين عقب عيد الفطر

وأشار النائب البرلماني في تصريحات خاصة لليوم السابع ان مساعى نواب الفيوم الذين تدخلوا للصلح قد توصلت فجر اليوم الاحد الى الاتفاق على عقد لقاء مساء اليوم الاول بعيد الفطر المبارك للتوقيع على شرط عقد ميعاد عرفى بين العائلتين وذلك لحل المشكلة التى طرأت بينهم و اختيار المحكمين وموعد ومكان الميعاد واضاف النائب انة متفائل لتوافر حسن النوايا لدى الطرفين

كان وفد من نواب الفيوم ضم المهندس ربيع ابولطيعة علاء العمدة ويوسف الشازلى قد بدا امس فى إجراء عدة لقاءات مع العائلتين بقريتى الخواجات وشعلان بمركز يوسف الصديق لانهاء الخصومة.

- بالصور والفيديو.. على غرار مسلسل الأسطورة.. زفة بقميص نوم لرجل بالفيوم سجل مقاطع فيديو مخلة لزوجته ونشرها على مواقع التواصل.. والزوج يردد: "فوضت أمرى ليك يا رب".. ومصدر أمنى: ضبط طرفى الواقعة

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